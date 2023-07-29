تحذيرات من السباحة في بحر قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري

رام الله - دنيا الوطنأصدر عدد من بلديات قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحذيرات للمواطنين من خطورة السباحة في البحر خلال الأسبوع الجاري.وأعلنت دائرة طواقم الانقاذ في البلديات منع السباحة بشكل كامل بدءًا من اليوم السبت 2023/07/29 وحتى صباح الإثنين المقبل، وتدعو المصطافين الابتعاد عن الشاطئ مسافة 10 متر بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم.