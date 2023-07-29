الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل

وصل الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت، إلى مدينة العلمين في مصر، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل.





ووفق ما ذكر المسؤول في حركة فتح، منير الجاغوب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الوزير حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، يرافق الرئيس عباس.





وكان وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وصل اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غداً الأحد، في مدينة العلمين.

ويضم الوفد نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى، وفق ما ذكرت (حماس) عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت (حماس)، إنها تسعى في هذا اللقاء إلى "توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن