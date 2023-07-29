المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة



وأعرب المطران حنا عن "أمنيته بأن تكون نتيجة هذا اللقاء إيجابية والا يتم الاكتفاء ببيانات تصدر وتنشر في وسائل الاعلام ، فاليوم نحن بحاجة الى انهاء الانقسام والى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لان الانقسامات والفتن الداخلية لا يستفيد منها الا المتآمرين على شعبنا وقضيته العادلة".



وأعرب المطران عن أمنيته بأن "تتحقق الوحدة المرجوة على قاعدة الثوابت الوطنية والمبادئ التي يتمسك بها شعبنا والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا "نتمنى ونطالب بأن ينجح اجتماع الفصائل في القاهرة وان يكون هنالك تحضير جيد لهذا الاجتماع لكي تكون النتائج مثمرة ولكي يتم التوافق على المبادئ المشتركة وتأكيد الثوابت الوطنية التي ننادي ونتمسك بها جميعاً".