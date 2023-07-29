شؤون فلسطينية

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة اليوم السبت، نداءً الى اجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد غدا الأحد في القاهرة.

وجاء في النداء "انتصارا لدماء شهدائنا وطموحات شعبنا ، لقــد حـان الوقت لإنهاء الإنقسام وحماية المشروع الوطني والقضية الفلسطينية من التصفية نحن الموقعين أدناه، سياسيين ، أكاديميين ، مثقفين ، مسؤولين سابقين وحاليين ، ناشطين في حقوق الإنسان، قانونيين، علماء، فنانين، رجال أعمال، نقابيين، نطلق نداء إلى حركتي فتح وحماس والأمناء العامين المجتمعين في القاهرة غداً الأحد لإنهاء الانقسام فورا والسعي لاستعادة الوحدة الوطنية، لمواجهة الجرائم والاعتداءات اليومية بحق أبناء شعبنا، والممارسات الإسرائيلية الفاشية ، ومخططات الضم وتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية ."

وأشار النداء الى أن إنهاء الانقسام البغيض الذي يعتبر بمثابة بلفور ثان نصنعه بايدينا ، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد بالقرار الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ، وتبني استراتيجية نضالية واحدة، والدعوة لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وكذلك لكافة أطر منظمة التحرير الفلسطينية يعتبر السبيل الأمثل لمواجهة الاحتلال والانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل السياسي والشعبي المقاوم بدلا من مراوحة المكان."

واكد الموقعون على النداء "أن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في القدس وجنين ونابلس وكل مكان في أرض الوطن، وتصعيد بناء المستوطنات ، وتهويد القدس ، واستمرار حصار قطاع غزة ، وممارسة سياسة التمييز العنصري، وسن القوانين العنصرية التي تهيئ لضم الضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني لهي نتيجة من نتائج الانقسام البغيض الذي أضعف مواجهتنا للاحتلال وصوتنا أمام العالم."

وذكر انه "لا مجال للانتظار أكثر من ذلك ، وعليه فإن الموقعين على هذه العريضة يضعون حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والنضالية والتاريخية ويطالبون بإنهاء الانقسام فورا وتطبيق اتفاقيات القاهرة ومكة والدوحة والجزائر فورا والاتفاق على استراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال وإلا سنكون أمام حرب أهلية ، وتدمير للمشروع الوطني ، وتصفية للقضية الفلسطينية ، وتهجير جديد ينذر بنكبة ثالثة والتاريخ لن يسامحكم."

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