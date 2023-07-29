مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة " مشروع أصوات النساء"

رام الله - دنيا الوطناختتم مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) أنشطة مشروع "أصوات النساء"، الذي يهدف إلى دعم المشاركة السياسية للنساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية لهن، بمشاركة 30 متدربة.وقالت المتدربات إن "التدريب شكل لهن نقطة تحول في مفهوم المشاركة السياسية للنساء من خلال معرفة الأدوات وأليات الدفاع عن حقوق المرأة، وقدرتهن على التأثير من خلال وعيهن بالإطلاع على قضايا النساء والفتيات، وأنه بمثابة نقطة انطلاق لهن للتعامل مع قضاياهن المختلفة".وقالت خولة البغدادي منسقة مشروع أصوات النساء: " إن التدريب ركز على بناء شخصيات المتدربات ليكن مدافعات ورافعات لأصوات النساء في قطاع غزة، وأن الأثر الإيجابي الذي حصلن عليه من التدريب، سيمكنهن من المشاركة والقدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال المشاركة السياسية واتخاذ قرارات تؤثر في المجتمع بما يساهم في تحقيق التغيير الإيجابي المنشود وتعزيز حقوق المرأة".واستمر التدريب على مدار 10 أيام بواقع 50 ساعة تدريبية، تم التطرق خلالها الحديث عن المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والقرارات المتعلقة بها، ومهارات القيادة والتخطيط والتشبيك، بالإضافة إلى مبادئ وأسس المناصرة لحقوق المرأة في المشاركة السياسية والوصول لمراكز صنع القرار.كما تمكنت المتدربات من معرفة المهارات الخاصة بإعدادهن وتمكينهن كمدافعات قادرات على الدفاع عن حقوق المرأة، والمشاركة السياسية من خلال الأنشطة المختلفة التي ستُطرح وتناقش العديد من القضايا التي ستعمل على إيصال أصوات النساء بمعرفة حقوقهن.يشار إلى أن مشروع أصوات النساء يأتي بدعم من صندوق المرأة الأفريقيية ( (AWDFينفذه مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC).