شؤون فلسطينية

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة " مشروع أصوات النساء"

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة " مشروع أصوات النساء"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) أنشطة مشروع "أصوات النساء"، الذي يهدف إلى دعم المشاركة السياسية للنساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية لهن، بمشاركة 30 متدربة.

وقالت المتدربات إن "التدريب شكل لهن نقطة تحول في مفهوم المشاركة السياسية للنساء من خلال معرفة الأدوات وأليات الدفاع عن حقوق المرأة، وقدرتهن على التأثير من خلال وعيهن بالإطلاع على قضايا النساء والفتيات، وأنه بمثابة نقطة انطلاق لهن للتعامل مع قضاياهن المختلفة".

وقالت خولة البغدادي منسقة مشروع أصوات النساء: " إن التدريب ركز على بناء شخصيات المتدربات ليكن مدافعات ورافعات لأصوات النساء في قطاع غزة، وأن الأثر الإيجابي الذي حصلن عليه من التدريب، سيمكنهن من المشاركة والقدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال المشاركة السياسية واتخاذ قرارات تؤثر في المجتمع بما يساهم في تحقيق التغيير الإيجابي المنشود وتعزيز حقوق المرأة".

واستمر التدريب على مدار 10 أيام بواقع 50 ساعة تدريبية، تم التطرق خلالها الحديث عن المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والقرارات المتعلقة بها، ومهارات القيادة والتخطيط والتشبيك، بالإضافة إلى مبادئ وأسس المناصرة لحقوق المرأة في المشاركة السياسية والوصول لمراكز صنع القرار.

كما تمكنت المتدربات من معرفة المهارات الخاصة بإعدادهن وتمكينهن كمدافعات قادرات على الدفاع عن حقوق المرأة، والمشاركة السياسية من خلال الأنشطة المختلفة التي ستُطرح وتناقش العديد من القضايا التي ستعمل على إيصال أصوات النساء بمعرفة حقوقهن.

يشار إلى أن مشروع أصوات النساء يأتي بدعم من صندوق المرأة الأفريقيية ( (AWDFينفذه مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC).

أخبار ذات صلة

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة &quot; مشروع أصوات النساء&quot;

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة " مشروع أصوات النساء"

مطالبات بالتدخل لوقف معاناة الأسرى المتفاقمة جراء الأجواء الحارة

مطالبات بالتدخل لوقف معاناة الأسرى المتفاقمة جراء الأجواء الحارة

وفد حماس برئاسة هنية يصل إلى مصر للمشاركة في لقاء الأمناء العامين

وفد حماس برئاسة هنية يصل إلى مصر للمشاركة في لقاء الأمناء العامين

الهيئة 302: تداعيات مفصلية نتيجة الأزمة المالية لـ (أونروا)

الهيئة 302: تداعيات مفصلية نتيجة الأزمة المالية لـ (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تكون هنالك نتائج إيجابية لاجتماع القاهرة

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة يطلقان نداءً لاجتماع الأمناء العامين

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة &quot; مشروع أصوات النساء&quot;

مركز التنمية والإعلام المجتمعي يختتم أنشطة " مشروع أصوات النساء"

مطالبات بالتدخل لوقف معاناة الأسرى المتفاقمة جراء الأجواء الحارة

مطالبات بالتدخل لوقف معاناة الأسرى المتفاقمة جراء الأجواء الحارة

الهيئة 302: تداعيات مفصلية نتيجة الأزمة المالية لـ (أونروا)

الهيئة 302: تداعيات مفصلية نتيجة الأزمة المالية لـ (أونروا)

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تشارك في مؤتمر حركة المقاطعة (BDS) في بوغوتا الكولومبية

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تشارك في مؤتمر حركة المقاطعة (BDS) في بوغوتا الكولومبية

منوعات

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

بماذا علّق إيلون ماسك على خبر خطوبة طليقته؟

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

لهذا السبب.. الفنانة غادة عبد الرازق تنهار بالبكاء

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بالقبلات والأحضان

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماهو موقف نانسي عجرم من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

حسين الجسمي يثير قلق المتابعين بعد تغريدته الأخيرة على تويتر

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

ما حقيقة بتر قدم الفنان بيومي فؤاد؟

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

فنانة مصرية شهيرة: لم أعد قادرة على دفع أجار منزلي وفكرت في الانتحار

عربي

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق