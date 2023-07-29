مطالبات بالتدخل لوقف معاناة الأسرى المتفاقمة جراء الأجواء الحارة

رام الله - دنيا الوطنطالبت جهات حقوقية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بالتدخل العاجل من أجل وقف معاناة الأسرى المتفاقمة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء الأجواء الحارة هذه الأيام.وقالت هيئات حقوقية: إن الاحتلال لا يزال يمنع الأدوات المخففة للحرارة على الأسرى، الذين يقبعون بين أربع جدران في هذه السجون.وحثت جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر لزيارة هذه السجون والاطلاع على حياة الأسرى في هذه الحرارة الشديدة وهذا الصيف الملتهب”.وشددت على ضرورة الضغط على الاحتلال للتخفيف من معاناة الأسرى خلال الحر الشديد، ووقف انتهاكات إدارة سجون الاحتلال المستمرة على المعتقلين.بدوره، أشار الأسير المحرر رامي أبو مصطفى إلى أن موجة الحر تؤثر كثيرا على الأسرى، خاصة أنهم موجودون في مناطق فلسطين الأشد حرارة، وفق حرية نيوز.وأشار أبو مصطفى إلى أن فكرة بناء سجون الاحتلال تكون مواجهة للشمس سواء في الشروق أو الغروب، لذلك طول الوقت الشمس مسلطة على غرف الأسرى.وتابع: “الحر يمتد إلى ساعات الليلة كون البناء الخاص بغرف الأسرى يحتفظ بالحرارة، لذلك تكون الأجواء في الداخل حارة جداً”.وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5000 أسير فلسطيني، منهم 32 امرأة، و160 طفلًا، و1000 معتقل إداري (دون تهمة). كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.