وفد حماس برئاسة هنية يصل إلى مصر للمشاركة في لقاء الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غداً الأحد، في مدينة العلمين.ويضم الوفد نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى، وفق ما ذكرت (حماس) عبر موقعها الإلكتروني.وقالت (حماس)، إنها تسعى في هذا اللقاء إلى "توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال".