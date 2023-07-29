دائرة المقاطعة بالديمقراطية تشارك في مؤتمر حركة المقاطعة (BDS) في بوغوتا الكولومبية

رام الله - دنيا الوطنشاركت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مؤتمر حركة المقاطعة (BDS) الذي أقيم في الجامعة البيداغوجية الكولومبية في بوغوتا، بعنوان "التكنولوجيا والأبارتهايد ضد الفلسطينيين"، وذلك عبر تطبيق نظام "جيتسي"، بحضور عدد من الطلاب والأساتذة والاكاديميين.وعرض مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية فؤاد بكر في كلمته تطور حركات المقاطعة في فلسطين، حيث إبتدأ بحركة المقاطعة والإضراب الشامل عام 1936 في الثورة الفلسطينية الكبرى التي إستمرت 175 عاما، وكذلك أثناء الانتفاضة الاولى عام 1987 والانتفاضة الثانية عام 2000، حتى نشوء حركة المقاطعة (BDS).وأكد بكر أن ما يجري اليوم في فلسطين لا تغطيه وسائل الاعلام بسبب الضغط الصهيوني والتمويل الرأسمالي لدولة الجرائم والارهاب الاسرائيلية التي تقوم على إستخدام التكنولوجيا من أجل التجسس على الشعب الفلسطيني، وإبتكرت كاميرات ترصد بصمة العين والوجه لكل مواطن فلسطيني، بشكل ينتهك حقوق الانسان والقانون الدولي.ودعا بكر للضغط على الشركات الدولية لتحريرها من الانظمة الامبريالية الداعمة للنظام الاستعماري والعنصري الاسرائيلي، بهدف عدم تقييد المنشورات المتعلقة بإنتهاكات دولة الاحتلال الاسرائيلية، وحظر المواقع الالكترونية المؤيدة للشعب الفلسطيني.