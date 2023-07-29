دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جمهورية النيجر، والذي أدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد الأمين العام على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها، معربا في الوقت ذاته عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض.

وأكد الأمين العام مجددا تضامنه الكامل مع شعب النيجر.

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