تجمع النقابات: الآمال منعقدة على اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنيعرب تجمع النقابات المهنية الفلسطينية عن آماله الكبيرة المنعقدة على اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة أواخر الشهر الجاري، وذلك بهدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والوحدة الوطنية الفلسطينية، ورص الصفوف، والخروج برؤية وطنية شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية، ومواجهة جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تجمع النقابات الفلسطينية يشدد على هذا اللقاء الوطني الجامع، من أجل وضع برنامج وطني شامل، والتوافق على رؤية وطنية شامل ومحددة تشتمل على أهداف موحدة لمواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ومحاربة حكومة نتنياهو الفاشية وجرائمها المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.ويضيف: "إننا في تجمع النقابات المهنية الفلسطينية نؤكد على دعمنا الكبير لاجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد في هذا الاجتماع والانطلاق بفعالية لتنفيذ مخرجات وتوصيات هذا الاجتماع الوطني الشامل".