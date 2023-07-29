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شؤون فلسطينية

فتح تنعى هشام مصطفى

فتح تنعى هشام مصطفى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، المناضل هشام مصطفى، الذي وافته المنيّة، اليوم السبت، بعد مسيرة نضاليّة وتاريخيّة شكّل خلالها علامةً ساطعة في فضاء النضال الوطنيّ الفلسطينيّ. 

وأضافت فتح في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم السبت، أنّ مصطفى من طلائع الملتحقين بالثورة الفلسطينيّة والحركة.

وأردفت أنّه كان رئيسًا لاتحاد طلبة فلسطين في فرنسا، ثم عمل أمينًا لسر الحركة هناك، يضاف إلى عمله في مكتب الإعلام والارتباط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، وصولًا إلى عمله في مكتب الرئيس محمود عبّاس في تونس، وانتهاءً بعمله في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم عُيّن أمينُا للجنة الوطنيّة للتربية والثقافة والعلوم.

وأعربت فتح عن خالص عزائها لذوي الراحل وعائلته خصوصًا، ولجماهير شعبنا في الوطن والشتات عمومًا، مؤكّدةً أنّها ستواصل نضالها حتى انتزاع حقوق شعبنا، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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