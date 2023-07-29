العدل بغزة: الوكيل الحتة يرأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة





يشار إلى أن المواطن أو قوطة قتل يوم الخميس الماضي، إثر هدم جرافة تابعة لبلدية خانيونس، حائط عليه، فيما أعلن المجلس البلدية استقالته فور الحادث.





وشكلت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، لجنة تحقيق في الحادث.

وتوجهت اللجنة أمس برئاسة الحتة إلى منزل ذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكداً لهم أن "العدالة ستأخذ مجراها، في حين ستقوم اللجنة بتقديم نتيجة التحقيق النهائية لرئاسة العمل الحكومي بعد 72 ساعة من بدء عملها".ووفق بيان من الوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تلقت لجنة التحقيق الدعم الكامل من رئيس لجنة المتابعة أ. عصام الدعليس الذي دعاها لإيلاء الأهمية البالغة في هذه الحادثة والعمل لإحقاق الحق وتحديد المسؤوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.