إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال خلال مواجهات شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بإصابة عشرة مواطنين بالاختناق بقنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال خلال مواجهات في تقوع جنوب شرق بيت لحم.وكان مستوطنون، اعتدوا اليوم السبت، على مزارع وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أسابيع على أراضي المواطنين في برية تقوع هاجموا لليوم الثاني على التوالي المواطن سليم عبد البدن (65 عاما) وزوجته في أرضه التي يقيم فيها منذ سنوات، حيث حاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة المواطنين والتصدي لهم حال دون ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار بريجية الى وجود مخطط استيطاني في تلك المنطقة، وسلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد المواطنين، للمساهمة في نقلهم قسريا من أراضيهم.