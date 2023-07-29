قيادي فلسطيني: لا داعي لرفع سقف التوقعات في اجتماع القاهرة
عُقد اليوم السبت، لقاء موسع بين وفد حزب الشعب الفلسطيني ووفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المشاركين في اجتماع الأمناء العامون لبحث سبل إنجاح الاجتماع.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، أكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه "لا داعي لرفع سقف التوقعات".
وقال: "رغم إصرارنا وحرصنا على ضرورة وضع آليات جادة لإنهاء الانقسام ، لكن من الضرورة عدم رفع سقف التوقعات من اجتماع الأمناء العامون اتجاه ذلك".
وتابع: "المهم الاتفاق على موقف وخطاب سياسي عملي وموحد لمواجهة حكومة نتنياهو الفاشية وإفشال مخططاتها".
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