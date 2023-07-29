شؤون فلسطينية

التربية تُخرّج الفوج الأول من برنامج الدبلوم في رياض الأطفال

التربية تُخرّج الفوج الأول من برنامج الدبلوم في رياض الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
خرّجت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجامعات الشريكة، وضمن برنامج الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي، الفوج الأول من طلبة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في رياض الأطفال، والبالغ عددهم 360 خريجة يعملن معلمات في رياض الأطفال المختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت الجامعات الفلسطينية الشريكة في الدبلوم، والمتمثلة في جامعة القدس، القدس المفتوحة، النجاح الوطنية، الخليل، بيت لحم، والأزهر قد نظموا حفلات تخرج لأفواج معلمات ومعلمي الرياض على مدار الشهر الماضي، حيث نفذت كل جامعة
الدبلوم، وقامت بالمساهمة بتطوير المواد التدريبية الخاصة بالدبلوم إلى جانب جامعة Delaware الأمريكية الشريكة بالمشروع، وتيسير التدريب.

وحول الدبلوم، أكدّ وكيل وزارة التربية والتعليم د. نافع عساف أن تخريج الفوج الأول من الدبلوم جاء نتاج جهد وعمل مشترك بين خبراء الوزارة، في الإدارة العامة لرياض الأطفال والمعهد الوطني للتدريب التربوية وأكاديميي الجامعات الفلسطينية والجامعة الدولية، مبيناً أنه قدّم مساقات تربوية حديثة مستندة على
قواعد متسقة، واستراتيجيات شاملة تُركز على خمسة مواضيع أساسية هي: التعلم المتمركز حول الطفل، والتعلم من خلال اللعب، والتعلم الاجتماعي العاطفي، ووحدة المهارات الخاصة بتطوير مهارات ومفاهيم اللغة والقراءة والكتابة، والمهارات
والمفاهيم الحسابية في السنوات المبكرة.

بدورها، أوضحت المنسقة الفنية لمشروع الطفولة المبكرة وللدبلوم ضحى حمدان أن هذه المساقات تهدف إلى تعزيز تجربة تعلم الأطفال من أجل تحسين ممارسات التدريس في صفوف الروضة. وأضافت "نؤمن بأهمية المساقات الخمس التي يقدمها الدبلوم، ومدى تأثيرها على جودة التعليم ومخرجاته لدى أطفالنا. لذا، نستعد لانطلاق تدريب الفوج الثاني مع بداية العام الدراسي القادم للعام 2023-2024".

يُذكر أن تدريب الدبلوم المهني المتخصص في رياض الأطفال استمر أكثر من 9 شهور باعتماد هيئة الاعتماد والجودة، واستهدف معلمات رياض الأطفال. وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى بوضع المناهج والمواد التدريبية
بالشراكة مع Delaware الأمريكية كخبير دولي للقيام بالمهمة، وبالشراكة مع الجامعات المحلية والإدارات ذات العلاقة مع وزارة التربية والتعليم. 

أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التدريب مع الجامعات المتعاقد معها وبالشراكة والعمل مع مشرفات رياض الأطفال اللواتي يعملن في الميدان، وخبيرات وخبراء المعهد الوطني للتدريب التربوي.

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