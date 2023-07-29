وكيل التعليم العالي يبحث مع وفدٍ من الوكالة الكورية للتعاون الدولي تعزيز التعاون المشترك

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، في مكتبه، اليوم، مع وفدٍ من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) برئاسة المدير القطري لمكتب الوكالة في فلسطين مينجونغ كيم، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية.وناقش صالح مع الوفد؛ التعاون بشكل خاص في مجال دعم جهود الوزارة لتعزيز الذكاء الاصطناعي وبناء قدراتها في هذا السياق، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.وأطلع الوكيل الوفد على جهود الوزارة لدعم مؤسسات التعليم العالي وتمكينها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأولويات البحثية على المستوى الوطني؛ والتي تم تطويرها بالشراكة مع ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة.ولفت صالح إلى أن الأولويات البحثية تشمل المجالات الصحية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجيا، والهندسة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.من جانبه، أطلع الوفد الوكيل صالح على استراتيجية كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً التعاون وإفادة فلسطين من خلال التجربة الكورية في هذا المجال.