شؤون فلسطينية

مخصصة للمساعدات الغذائية.. الديمقراطية تنتقد منع نائبين أمريكيين تحويل مبالغ مالية لموازنة (أونروا)

مخصصة للمساعدات الغذائية.. الديمقراطية تنتقد منع نائبين أمريكيين تحويل مبالغ مالية لموازنة (أونروا)
توضيحية
انتقدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الخطوة التي اقدم عليها نائبان من الحزب الجمهوري الأمريكي جيم ريش ومايكل ماكول بمنع تحويل وزارة الخارجية الامريكية مبلغ 75 مليون دولار، كانت إدارة بايدن قد تعهدت بها كجزء من مساهمة الولايات المتحدة في موازنة وكالة الغوث للعام الجاري 2023، وهي مخصصة للمساعدات الغذائية التي تقدمها (أونروا) لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم 500 ألف طفل.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان النائبين المذكورين استندا الى قانون جرى اعتماده في مجلس النواب عام 2013 يلزم وزارة الخارجية بالتدقيق في اعداد اللاجئين ومع وتحديد من منهم يستحق الدعم والمساعدة. وبالتالي فمن شأن تفعيل هذا القانون ان يخرج ملايين اللاجئين من دائرة استفادتهم من خدمات وكالة الغوث، وفقا لسياسة الادارة الامريكية، الحالية والسابقة، والتي تعمل على وضع تعريف جديد للاجئ يتعاكس مع تعريف وكالة الغوث، وبما يحصر العدد بمن ولد في فلسطين فقط. كما استندا الى اتفاقية الاطار التي قامت وكالة الغوث بتجديدها مؤخرا مع الولايات المتحدة والتي تعطي الولايات المتحدة حق تحديد اوجه الانفاق والاشخاص المستفيدين.

ورفضت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" سيل الأكاذيب التي قدمها النائبان، ريش وماكول، والتحريض الممنهج على وكالة الغوث واتهامها بالتعاون مع فصائل المقاومة واستخدام مدارسها كمخازن للأسلحة وان مناهجها التعليمية تحرض على الكراهية. معتبرة ان هذه الاتهامات هي نفسها التي دائما تتردد في تقارير المنظمات الصهيونية التي تعمل وفقا للاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية في استهداف وكالة الغوث..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بالتأكيد على ضرورة تمسك وكالة الغوث بحدود التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبنص القرار 302 الذي يؤكد على طوعية التبرعات ورفض اية مساهمات مالية مشروطة، مجددة رفضها استخدام الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يئن اللاجئون الفلسطينيون تحت وطأتها كسلاح لتحقيق اهداف سياسية تنسجم والمساعي الإسرائيلية لإلغاء وكالة الغوث في اطار مشروع تصفية حق العودة.

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