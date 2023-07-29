اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تنعى أمينها العام السابق د. هشام مصطفى



ودعت اللجنة الوطنية للمشاركة في جنازة المرحوم بعد الصلاة عليه عند صلاة ظهر اليوم السبت، من مسجد العين بمدينة البيرة، والدفن بمقبرة البيرة الجديدة، وسيكون بيت العزاء غدا الأحد وبعد غد الاثنين 30 و31 من الشهر الجاري، في جمعية الاتحاد النسائي في البيرة بين الساعة السادسة والساعة التاسعة مساءً للرجال والنساء.



رام الله - دنيا الوطننعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د علي زيدان أبو زهري، وأمينها العام رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو) د. دوّاس دوّاس، وكافة العاملين فيها، ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الأمين العام السابق للجنة د. هشام مصطفى.مصطفى وافته المنية فجر اليوم السبت، بعد أزمة صحية ألمت عن عمر يناهز (77 عاماً)، قضاها في خدمة شعبه وقضيته العادلة في مسيرة طويلة من العمل الوطني، والذي بدأها برئاسة اتحاد الطلبة الفلسطينيين في فرنسا، وأمين سر إقليم حركة فتح هناك، والعمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ومديرا لمكتب الرئيس محمود عباس فيها، وبعد عودته إلى أرض الوطن شغل منصب مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووكيلا مساعدا فيها، وأصبح لاحقا أمينا عاما للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ومن ثم مستشارا أولا للسفارة الفلسطينية بالجمهورية التونسية.وتقدمت اللجنة الوطنية من عائلة الفقيد ومن طاقم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عامة، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية خاصة، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.