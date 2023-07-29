نصر الله: المقاومة جاهزة لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان

رام الله - دنيا الوطنأكد السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة لأي حماقة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض، ولا سيّما في الغجر اللبنانية".وقال نصرالله خلال تصريحات له في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، إننا "نقف في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد".وأضاف أن "الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه، والكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا، والمنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع هذه الغدة السرطانية".وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "بموضوع الإصرار على تدنيس المسجد الأقصى من الصهاينة المتوحشين يجب أن يسمع العدو من جميع المسلمين موقفاً حاسماً".في سياق آخر، قال نصر الله: "يجب أن تفهم حكومة السويد وكل العالم أننا أمة لا تتحمل الإساءة إلى القرآن الكريم ولا إلى مقدساتها، وعلى الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها اتخاذ خطوات حازمة على مستوى العدوان الحاصل ضد الإسلام".وأضاف، أنه "على شباب المسلمين أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا المدنسين والمسيئين وأن لا ينتظروا أحداً للدفاع عن دينه، مؤكداً أن العالم "سيرى شجاعة هؤلاء الشباب المستعدين لفداء دينهم ومصحفهم".