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مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات الدولة
مجموعة عمل ليبية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي.

وأبرز أبو زيد في تصريح نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على (فيسبوك)، أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

جاء ذلك في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.

‏‎وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

‏‎ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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