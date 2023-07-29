تونس: انتشال حطام مروحية عسكرية سقطت بعرض البحر الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنانتشلت وزارة الدفاع التونسية حطام المروحية العسكرية التابعة لها، التي كانت قد سقطت في عرض البحر بمنطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمالي تونس، الشهر الماضي.وقالت الوزارة، في بيان صدر، الجمعة، إن "فرق الغواصين والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت الماء والمركبات المسيرة عن بعد عملت على تحديد موقع الحطام وانتشاله".وفي الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الوزارة فقدان الاتصال بالمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، مشيرة إلى أنها استخدمت جميع الوسائل البحرية والجوية للبحث عن العسكريين والحطام في البحر بمنطقة كاب سيراط.وأفادت الوزارة في ذلك الحين بأنها انتشلت "ثلاث جثث وأجزاء من الحطام في مرحلة أولى، وتم انتشال الجثة الرابعة في صباح الخميس الخامس عشر من يونيو".