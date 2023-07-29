زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتطوير العلاقات مع الصين

رام الله - دنيا الوطنتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتطوير العلاقات مع الصين والوصول بها إلى "آفاق جديدة" ، وذلك خلال لقاءه بوفد صيني يزور بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية.وأقام الزعيم الكوري الشمالي حفل استقبال للوفد الصيني الذي يرأسه لي هونغ تشونغ عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أمس الجمعة، حيث يعتبر الوفد أول وفد صيني يزور كوريا الشمالية منذ جائحة (كورونا).وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "تم التأكيد مجددا في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون.. بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة".