شؤون فلسطينية

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي يتوجه لمصر للمشاركة باجتماع الأمناء العامين

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي يتوجه لمصر للمشاركة باجتماع الأمناء العامين
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة خروج اجتماع الأمناء العامين في نهاية الشهر الجاري بنتائج عملية وملموسة.

ودعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجميع لتحمل روح المسؤولية الوطنية، بما يحقق أهداف هذا اللقاء الذي يرى به أبناء شعبنا بارقة أمل تعزز من اللحمة والصمود في وجه الاحتلال وعدوانه.

وتابعت الجبهة أن وفدها المغادر إلى الاجتماع برئاسة الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني، يحمل رؤية وطنية لمعالجة الأوضاع السياسية، ووضع استراتيجية عمل وطنية موحدة لمواجهة فاشية الاحتلال، وتعزيز الجبهة الداخلية.

وأكدت أن "توفير الإرادة السياسية والتطلع لتعزيز صمود شعبنا ،يتطلب العمل على إنجاح هذا الاجتماع".

وأضافت الجبهة أن "طبيعة المرحلة وخطورتها  تستدعي مواجهة المشروع التصفوي الذي تقوده الحكومة اليمينية الفاشية في دولة الاحتلال والتي تسعى للانتقال من إدارة الصراع إلى حسمه".

وأشارت إلى أن "مواجهة الاحتلال تتطلب توحيد كافة الجهود حفاظاً على قضية شعبنا وصولاً لتحقيق أهدافه، وهذا يستدعي وضع استراتيجية وطنية موحدة متفق عليها لتمتين الجبهة الداخلية".

وثمنت "جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية الذين بذلوا ومازالوا يبذلون الجهود من أجل تذليل العقبات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

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