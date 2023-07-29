العراق: مصرع أربعة أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع بمدينة كربلاء وسط العراق، خلال الاستعدادات لإحدى مواكب يوم عاشوراء، الجمعة.وبحسب بيان صادر عن الدفاع المدني العراقي، فإن الحريق اندلع في سوق تجاري "قرب ضريح الإمام الحسين"، ووفق المعلومات الأولية، فإنه حصل بسبب "أسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في أحد المواكب الحسينية"، وهي خيام تقدّم الطعام للزوار.وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى مكان الحريق "بوقت قياسي رغم صعوبة حركة آليات الإطفاء بسبب حشود الزائرين في مواقع الحادث، وسرعة انتشار الحريق".