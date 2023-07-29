الأمم المتحدة تدين "انقلاب" النيجر وتؤكد تواصل عملياتها الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمم المتحدة "الانقلاب" العسكري الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، مؤكدة رغم ذلك مواصلة عملياتها الإنسانية في البلاد، رغم تعليق المساعدات جوا.بدوره، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة، بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم، مشددين على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".وفي وقت سابق، هدد الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات المالية للنيجر بسبب "الانقلاب"، مشيرا إلى أن "أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي".