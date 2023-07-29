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تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق

تنظيم الدولة يتبنى هجوم ريف دمشق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة  مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة (أعماق) للأنباء التابعة للتنظيم.

وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت الخميس الماضي، بأن ستة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 23 آخرين كحصيلة أولية جراء التفجير الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي.

فيما أفادت الداخلية السورية بأنه تم نقل جثامين الضحايا وكذلك المصابين إلى مشافي دمشق وريفها، أشارت إلى أن التحقيقات بالتفجير لا تزال مستمرة.

 

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