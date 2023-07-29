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السعودية تطالب السويد اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة التي تستفز مشاعر المسلمين

السعودية تطالب السويد اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة التي تستفز مشاعر المسلمين
اللاجئ العراقي في السويد سلودان موميكا خلال حرقه المصحف
رام الله - دنيا الوطن
جدّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم.

وطالب بن فرحان وزير خارجية مملكة السويد، توبياس بيلستروم، خلال اتصال هاتفي، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

‌‎وأكد خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

‌‎من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي.

وشدد على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.

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