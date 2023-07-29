الرئيس عباس يصل مصر اليوم.. اجتماع الأمناء العامين ولقاء السيسي أبرز الملفات

من المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، إلى مصر، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعلن سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح أن الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.



ويفتتح الرئيس عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته في الـ 30 من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة .



وأشاد اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.



رام الله - دنيا الوطن