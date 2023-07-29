دولي

بايدن: اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يكون في الطريق

بايدن: اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يكون في الطريق
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، إنّ "اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل ربما يكون في الطريق"، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة.

وأدلى بايدن بهذا التصريح خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، ولكنه لم يدل بأي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل، بحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

والخميس الماضي، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، وأكد مسؤول أميركي لـ(رويترز) أن اتفاق تطبيع مع إسرائيل كان من بين المواضيع المطروحة في اللقاء.

ويسعى المسؤولون الأميركيون منذ أشهر إلى التوصل لما قد يكون "اتفاقاً تاريخياً بين تل أبيب والرياض".

ومطلع الشهر الجاري،  قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات صحفية، إنّ "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل إلى اتفاق تطبيع يتضمن معاهدة دفاعية وبرنامجاً نووياً مدنياً من الولايات المتحدة".

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