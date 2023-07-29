مصرع طفلة بحادث سير دعس في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة تبلغ من العمر (عامين) مصرعها مساء أمس، إثر تعرضها لحادث سير دعس في قرية حوسان، غربي محافظة بيت لحم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، أن الطفلة أصيبت بجروح بالغة الخطورة نُقلت على إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاتها متأثرة بإصابتها.وأكد إرزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته فيما لاذ السائق بالفرار وجاري العمل على إحضاره من قبل الشرطة.