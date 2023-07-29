الشرطة تصدر تصريحاً بشأن قضية الشاب عبد الله الشناوي

وطالب ارزيقات في نفس الوقت، ضرورة اعتماد الرواية الرسمية والمحافظة على مشاعر ذوي الشاب.



وأكد المتحدث باسم الشرطة، بأن "الإجراءات ما زالت مستمرة حتى اللحظة وأن الأجهزة الأمنية ستتابع الأشخاص الذين يقومون بنشر الأكاذيب والإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكشفت الشرطة مساء الخميس، المعلومات التي حولت عمليات البحث عن الشناوي إلى منطقة البحر الميت.





وأفاد ارزيقات، بأنه ومنذ مساء الأحد بدأت عمليات بحث واسعة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية ومواطنين ومتطوعين عن شاب فقدت آثاره في البرية القريبة من البحر الميت.





وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم مسح وتفتيش معظم أرجاء المنطقة دون العثور عليه، وأوقفت الشرطة الشبان الذين كانوا برفقته.





وبيّن ارزيقات أنه ورد اتصال اليوم من مواطن مقدسي وطلب اللقاء بضباط المباحث العامة في شرطة أريحا والأغوار وتم اللقاء، وأفاد بأنه وبعد انتشار صور الشاب أكد أنه شاهده يوم الأحد الماضي وهو نفس يوم فقدان الشاب عند حاجز "عين جدي" الاحتلالي.





وأكد ارزيقات بأن المباحث العامة توجهت فوراً إلى المكان الذي تم مشاهدة الشاب فيه وهنا بدأت عمليات بحث جديدة في المنطقة والتي لم تخضع للتفتيش قبل هذا البلاغ وبعد ساعة تقريباً عُثر عليه من قبل المباحث في مكان قريب متوفى.





وأضاف بأن طاقم الأدلة الجنائية توجه للمكان وتم إبلاغ النيابة العامة والطب العدلي وجار استكمال الإجراءات.



