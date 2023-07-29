السويد تتجه لاتخاذ قرار حاسم بعد حوادث حرق وتدنيس المصحف

رام الله - دنيا الوطنتتجه السويد لاتخاذ قرار حاسم، بعد عدة حوادث شهدت حرق وتدنيس المصحف الشريف في ستوكهولم، بالأسابيع الأخيرة.وحسب وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، فإن وكالة الهجرة السويدية، قالت إنها تعيد فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم.وأضافت بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024، لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة (سفينسكا داغبلادت)، السويدية، ذكرت وكالة الهجرة أن المعلومات الواردة من السلطات السويدية أتاحت مبررا لفحص ما إذا كان يجب إلغاء وضع الرجل في السويد.وأحرق الرجل نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو، قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف.وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة، لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت في وقت سابق من يوليو إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف.