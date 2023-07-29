طقس فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 32-19 30-19 33-22 بيت لحم 32-19 30-19 33-22 رام الله والبيرة 31-18 29-18 32-21 طولكرم 33-22 31-22 34-25 نابلس 33-20 31-20 34-23 قلقيلية 33-22 31-22 34-25 جنين 36-21 34-21 37-24 سلفيت 32-19 30-19 33-22 طوباس 37-22 35-22 38-25 روابي 32-20 30-20 33-23 الخليل 31-18 29-18 32-21 غزه 31-24 29-24 32-27 أريحا 41-25 39-25 42-28 خانيونس 31-24 29-24 32-27 الأغوار الشمالية 39-23 37-23 40-26 رفح 32-23 30-23 33-26

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم السبت حاراً في معظم المناطق الى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: