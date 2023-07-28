حميدتي يدعو إلى تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لاتفاق سلام

الجدير ذكره، أن هذا هو ثاني ظهور علني لحميدتي بين قواته منذ اندلاع القتال، وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقاً تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.





رام الله - دنيا الوطنفي أول ظهور له منذ أشهر، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.وقال حميدتي في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده، إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.وأضاف أنه يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام، لكنه قال إنه "يستدعي أن يسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم"، وفق تعبيره.واعتذر دقلو لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، والتي وصفها بـ"اللعينة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال قائد قوات الدعم السريع إنه يتبرأ ممن وصفهم بـ"المتفلتين"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لعناصر من الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.ولم تذكر قوات الدعم السريع تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها.