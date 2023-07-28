شؤون فلسطينية

تمهيداً للقاء الفصائل.. الرئيس عباس يصل مصر السبت ويلتقي السيسي

تمهيداً للقاء الفصائل.. الرئيس عباس يصل مصر السبت ويلتقي السيسي
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح ، أن الرئيس محمود عباس، سيصل إلى جمهورية مصر العربية غدا السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السفير اللوح أن  الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويفتتح الرئيس عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية في الثلاثين من الشهر الجاري ، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.

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