شؤون فلسطينية

عائلة أبو قوطة توضح تفاصيل اتفاقها مع الجهات المعنية حول حادثة وفاة ابنها

عائلة أبو قوطة توضح تفاصيل اتفاقها مع الجهات المعنية حول حادثة وفاة ابنها
من مكان الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة المواطن شادي أبو قوطة بياناً هاماً، كشفت فيه للرأي العام، تفاصيل ماتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بغزة.

وقالت العائلة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة: “في ضوء الجريمة البشعة التي تعرض لها ابننا المغدور الشهيد باذن الله شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة فقد حرصت عشيرة السطرية وعائلة أبو قوطة ومنذ اللحظة الأولى على مبدأ ضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي تجنبا لإراقة المزيد من الدماء رغم بشاعة الجريمة وعظم المصاب، وقد عزز هذا الموقف تحمل الجميع لمسؤولياته من خلال الإدانة الشعبية والتنظيمية و الفصائلية الكبيرة لهذا الجرم المشهود، واعلان رئاسة بلدية خانيونس والمجلس البلدي الإستقالة والاعتقال الفوري لمرتكبي الجريمة ( سائق الجرافة وعنصري (الشرطة) من قبل النيابة العامة والأجهزة الأمنية وبعد تدخل الوسطاء ورجال الإصلاح ممثلة بوفد رسمي حكومي سياسي عشائري مكلف من قبل لجنة العمل الحكومي وحركة حماس".

وأوضحت العائلة في بيانها أنه تم التأكيد على محاكمة جميع من شاركوا في الجريمة ومحاسبتهم وعلى رأسهم المدعو (مازن الشيخ) المسؤول الأول عن هذه الجريمة والذي سبق وقام بتهديد المغدور ) والله لهدها على راسك وقد نفذ ذلك.

وبحسب البيان، تم دعوة مرافق العدالة المختلفة لسرعة المباشرة وإنهاء كافة التحقيقات والإجراءات الجزائية للوقوف على حقيقة الواقعة والمتسببين بها وسرعة محاكمتهم حسب الأصول.

كما تم دعوة اللجنة المكلفة من قبل العمل الحكومي لسرعة إنجاز أعمالها (بحد أقصى ۷۲ ساعة بدء من وقت وقوع الجريمة) وتحديد كافة الأشخاص المتورطين في الحادث المؤسف سواء كان دورهم إصدار تعليمات أو تنفيذ تلك التعليمات أو أي دور مخالف للقانون؛ وضرورة مشاركة شخصيات حيادية من خارج المنظومة الحكومية والحركية في أعمال لجنة التحقيق .

وطالبت العائلة بنشر نتائج التحقيقات بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأضاف البيان "لقد جاء قرار دفن ابننا المغدور ومواراة جثمانه الثرى يوم أمس الخميس بعد صلاة العشاء منعا لاستغلال مصابنا لإثارة الفتنة والصدام مع الأجهزة الأمنية من قبل البعض وهذا ما حرصنا على تجنبه منذ بداية ارتكاب الجريمة وجاء ذلك أيضا استجابة لطلب وتعهد الوجهاء والقيادات الحكومية والحركية" .

وواص البيان "تلقت العشيرة والعائلة تعهد وكفالة من المكتب السياسي لحركة حماس واللجنة العشائرية وممثل الحكومة بغزة تنفيذ كافة مطالب واستحقاقات ذوي الفقيد" .

وأكدت العائلة في بيانها أنه "لن يتم فتح بيت عزاء للمغدور حتى انتهاء التحقيقات والإعلان عنها ومحاكمة الجناة والقصاص منهم ."

وختم البيان "الرحمة لشهيدنا المغدور شادي ابو قوطة واللعنة تطارد كل المتسببين في هذه الجريمة الجبانة وحسبنا الله ونعم الوكيل".

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