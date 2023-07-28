الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل إسماعيل إبراهيم حلبية (34 عامًا)، من بلدة أبو ديس/ القدس، علّق اليوم إضرابه المفتوحعن الطعام، والذي شرع به منذ 11 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وتم نقله من زنازين العزل في سجن (عوفر) إلى الأقسام العامة التي يقبع فيها الأسرى.وكان المعتقل حلبية قد شرع بالإضراب بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة أربعة شهور، رغم حصوله على قرار (جوهري) يقضي بعدمتجديد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ الاحتلال ادعى أن هناك (مواد سرّية) جديدة بحقّه.يشار إلى أنّ حلبية معتقل منذ تموز 2022، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات على الأقل.يذكر أنّ حلبية متزوج وأب لخمسة من الأبناء أكبرهم يبلغ من العمر (11 عامًا)، وأصغرهم يبلغ من العمر عامين.