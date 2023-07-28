بوتين يؤكد سعي بلاده لتعزيز التعاون العسكري مع إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون العسكري مع إفريقيا، مشيرا إلى أنها تقدم ذخيرة لبعض الدول الإفريقية مجانا لتعزيز الأمن في القارة، وتعتزم تدريب العسكريين ومسؤولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية.وشدد الرئيس الروسي في ختام القمة الروسية الإفريقية اليوم الجمعة، على رفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.كما أكد على أن موسكو تسعى لتعزيز العلاقات مع إفريقيا في مختلف المجالات.