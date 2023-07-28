إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي تخرج مناهضة للاستيطان ومنددة باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين.وأكد المنسق الاعلامي للمسيرة الأسبوعية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة شابين بجروح طفيفة عولجا ميدانياً.وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح منازل المواطنين، ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون دون تسجيل اعتقالات.وأشار إلى اندلاع مواجهات تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وأشعلوا عشرات الإطارات المطاطية صوب مستوطنة (قدوميم) المقامة عنوة على أراضي القرية.وانطلقت المسيرة رغم الأجواء الحارة بعد أداء المواطنين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات، مرددين الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.