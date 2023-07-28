شؤون فلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي تخرج مناهضة للاستيطان ومنددة باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين.

وأكد المنسق الاعلامي للمسيرة الأسبوعية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة شابين بجروح طفيفة عولجا ميدانياً.

وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح منازل المواطنين، ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون دون تسجيل اعتقالات.

وأشار إلى اندلاع مواجهات تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وأشعلوا عشرات الإطارات المطاطية صوب مستوطنة (قدوميم) المقامة عنوة على أراضي القرية.

وانطلقت المسيرة رغم الأجواء الحارة بعد أداء المواطنين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات، مرددين الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

أخبار ذات صلة

عائلة أبو قوطة توضح تفاصيل اتفاقها مع الجهات المعنية حول حادثة وفاة ابنها

عائلة أبو قوطة توضح تفاصيل اتفاقها مع الجهات المعنية حول حادثة وفاة ابنها

الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة &quot;كفر قدوم&quot; الأسبوعية

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بالأسماء: وفد حزب &quot;فدا&quot; يُغادر إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل

بالأسماء: وفد حزب "فدا" يُغادر إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل

قيادي بالديمقراطية: الدعم السياسي الدولي لـ (أونروا) يجب أن يترافق مع استراتيجية فلسطينية موحدة

قيادي بالديمقراطية: الدعم السياسي الدولي لـ (أونروا) يجب أن يترافق مع استراتيجية فلسطينية موحدة

الاحتلال يعتقل مواطناً قرب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

الاحتلال يعتقل مواطناً قرب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

خطيب الأقصى يفتي بوجوب الهجرة إلى المسجد المبارك والثبات فيه

خطيب الأقصى يفتي بوجوب الهجرة إلى المسجد المبارك والثبات فيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة &quot;كفر قدوم&quot; الأسبوعية

إصابتان برصاص الاحتلال في قمع مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

قيادي بالديمقراطية: الدعم السياسي الدولي لـ (أونروا) يجب أن يترافق مع استراتيجية فلسطينية موحدة

قيادي بالديمقراطية: الدعم السياسي الدولي لـ (أونروا) يجب أن يترافق مع استراتيجية فلسطينية موحدة

الرئيس الفنزويلي يستقبل الأديبة الفلسطينية حنان عواد

الرئيس الفنزويلي يستقبل الأديبة الفلسطينية حنان عواد

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق والمساءلة في ظروف استشهاد الطفل أبو سمرة

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق والمساءلة في ظروف استشهاد الطفل أبو سمرة

مصرع مواطن بحادث دعس غرب رام الله

مصرع مواطن بحادث دعس غرب رام الله

منوعات

شاهد: أحدث ظهور لملكة جمال السعودية رومي القحطاني

شاهد: أحدث ظهور لملكة جمال السعودية رومي القحطاني

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

ياسمين عز: تامر حسني الفنان الوحيد الشامل بعد عبد الحليم حافظ

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

بالصور: روبي تخطف الأنظار في بروفات حفلها المرتقب بجدة

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

الفنان عمر العبدلات ينفذ وعداً قطعه لطفل قبل سنوات.. فما هو؟

ما حقيقة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: سمية الخشاب تُبهر الجمهور بغنائها من أمام حمام السباحة

شاهد: سمية الخشاب تُبهر الجمهور بغنائها من أمام حمام السباحة

بالفيديو: حسن شاكوش يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفّاف

بالفيديو: حسن شاكوش يثير الجدل بعد ظهوره بقميص شفّاف

إيرادات خيالية.. كم حقق فيلم Barbie المتصدّر خلال أسبوع؟

إيرادات خيالية.. كم حقق فيلم Barbie المتصدّر خلال أسبوع؟

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

السبب وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم &quot;هرمون السعادة&quot;

بطريقته الخاصة.. تامر حسني يروّج لأغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"

عربي

لبنان: ميقاتي يحسم الجدل بشأن طرح التمديد لحاكم المصرف المركزي

لبنان: ميقاتي يحسم الجدل بشأن طرح التمديد لحاكم المصرف المركزي

كيف علقت الإمارات على اقتحام بن غفير للأقصى؟

كيف علقت الإمارات على اقتحام بن غفير للأقصى؟

سوريا: عدة إصابات في انفجار خارج بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق

سوريا: عدة إصابات في انفجار خارج بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق

قطر تدين اقتحام بن غفير للأقصى

قطر تدين اقتحام بن غفير للأقصى