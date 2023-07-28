شؤون فلسطينية

بالأسماء: وفد حزب "فدا" يُغادر إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل

بالأسماء: وفد حزب "فدا" يُغادر إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
غادر وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الجمعة، إلى مصر للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر انعقاده في القاهرة يوم الثلاثين من الشهر الجاري.

ويرأس وفد "فدا" إلى الاجتماع محمود بحيص نائب الأمين العام، ويضم أعضاء المكتب السياسي جمال نصر، ومحمد الطيب، وناصر حسون.

وقال بحيص إن "وفد حزبنا "فدا" يذهب إلى القاهرة ويحدوه الأمل بضرورة التوصل إلى قرارات وإجراءات عملية تستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوي الصف الفلسطيني وترتقي إلى تضحيات شعبنا البطولية وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتستطيع مجابهة العدوان الإسرائيلي الهادف إلى الانقضاض على حقوقنا الوطنية وتصفيتها".

وأضاف أن هذا "يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح هذا الاجتماع والاستجابة للمبادرات الداعية لإطلاق سراح أي معتقل على خلفية سياسية والكف عن أية أعمال أو تصريحات تعكر أجواء التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح الوطنية العليا لشعبنا."

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