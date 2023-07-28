دولي

النيجر: تعيين رئيس جديد عقب انقلاب الحرس الرئاسي

النيجر: تعيين رئيس جديد عقب انقلاب الحرس الرئاسي
الجنرال عبد الرحمن تشياني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، اليوم الجمعة، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

جاء ذلك، عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة النيجرية أن عناصر من الحرس الرئاسي نظمت تمردا ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة.

وكان رئيس النيجر أكد أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده.

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