الكويت تدين اقتحام الأقصى وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

رام الله - دنيا الوطنأدانت الكويت اقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمئات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها إنها "تُعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المُستوطِنين، لباحة المسجد الأقصى المُبارك، في خطوة إستفزازية جديدة وخرقا مُستمرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".وأكدت "رفض دولة الكويت التام من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية، والانتهاكات المُستمرة والمُستفِزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".وجددت موقف الكويت الراسخ الداعي إلى "سرعة تدخل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة، واحترام حرمة مقدسات المسلمين، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق".