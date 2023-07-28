شؤون فلسطينية

"التربية": الاحتلال اقتحم مدرسة بير قوزا جنوب نابلس للمرة الثانية خلال أيام

"التربية": الاحتلال اقتحم مدرسة بير قوزا جنوب نابلس للمرة الثانية خلال أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة التربية والتعليم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة بير قوزا الأساسية المختلطة الواقعة ببلدة بيتا في تربية جنوب نابلس للمرة الثانية خلال أيام.

وأكدت "التربية" أن جيش الاحتلال اقتحم، فجر اليوم، المدرسة وعبث وحطم محتوياتها وصادر كاميراتها، في مشهد بات يتكرر في مؤسساتنا التعليمية ويؤكد على استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم وفي المناطق كافة.

وجددت الوزارة دعوتها للمنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية والإعلامية والهيئات الدبلوماسية والمدافعة عن التعليم إلى فضح هذه الانتهاكات واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمنظومة القوانين والحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم.

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