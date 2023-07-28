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لبنان: ميقاتي يحسم الجدل بشأن طرح التمديد لحاكم المصرف المركزي

لبنان: ميقاتي يحسم الجدل بشأن طرح التمديد لحاكم المصرف المركزي
نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
حسم نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الجدل بشأن طرح التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية، إن "موضوع التمديد لحاكم المصرف المركزي غير مطروح، وهناك آلية سيتم اتخاذها لتعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي".

وأضاف، إنه لن يقوم بترشيح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وسيترك هذه المهمة لوزير المالية بعد أن وصلت البلاد إلى توقيت لا يمكن فيه تأجيل اتخاذ القرار، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال ميقاتي إنه رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان إلا إنه على ثقة بإمكانية تحسين الأوضاع، لافتاً إلى أن "لبنان لأول مرة منذ سنوات يحقق نمواً اقتصادياً هذا العام ولكن جشع المضاربين يلعب دوراً في تدهور سعر الليرة اللبنانية وعدم انعكاس تحسن الأوضاع الاقتصادية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

وأشار إلى أن النجاح في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان أن يستفيد من عمليات التنقيب في المياه الإقليمية، حيث أن هناك ثلاث شركات دولية ستتولى عملية التنقيب في مياه لبنان الجنوبية.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن "اتفاق الطائف مازال هو الأصلح للوضع في لبنان ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية".

وعن قضية اللاجئين، ناشد ميقاتي المؤسسات الدولية أن تعطي حوافز للاجئين الذين يعودون إلى أوطانهم، بحيث يكون ذلك دافعاً لهم لتقليل الضغط عن الدول المستقبلة للاجئين.

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