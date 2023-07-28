الاستخبارات الإسرائيلية تبعث رسائل تحذير "استثنائية" إلى نتنياهو





وأشارت القناة إلى أن "رئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الجنرال "تومير بار" يبذلان جهوداً لحل الأزمة في إطار محادثات مع الجنود".







رام الله - دنيا الوطنأفادت صيحفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الجمعة، بأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعثت أربع رسائل تحذير استثنائية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر وشخصي، آخرها في نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب الصحيفة، فإن الرسائل تحذره من "العواقب الأمنية الخطيرة الجديدة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة القضائية".وجاء في الرسائل أن "الأعداء يدركون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة، بعد الأزمة الهائلة في إسرائيل التي لم يروها من قبل، وإن الضرر قد يكون له عواقب بعيدة المدى"، وفق (يديعوت).في سياق متصل، قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن "مصادر في الجيش والدوائر الأمنية، أعربت عن قلقها الشديد من رفض المئات من جنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو وهيئة الاستخبارات والوحدات الخاصة".