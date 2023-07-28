شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين يكون اليوم الجمعة شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين يكون هذه الليلة الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون طقس فلسطين حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو طقس فلسطين نسبياً إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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