منيب المصري: ما جرى في الأقصى صرخة مدوية لاجتماع الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنصرح منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني وهيئة النوايا الحسنة، بأن الاعتداءات غير المسبوقة التي جرت اليوم في المسجد الأقصى المبارك من اقتحام لوزراء الاحتلال وصلوات المستوطنين في ساحاته وعلى أبوابه، هي صرخة مدوية لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة .وأضاف المصري في تصريح صحفي، أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك سواء من خلال عقد الاجتماع الحكومي أسفل المسجد أو من خلال تنظيم المؤتمرات التي تدعو إلى بناء الهيكل المزعوم، إضافة إلى تشجيع الاقتحامات والصلوات التلمودية وسن القوانين العنصرية جميعها تدعو إلى صحوة شاملة تبدأ بإنهاء الانقسام .وقال المصري: "إذا لم ينته الإنقسام انتصارا للمسجد الأقصى المبارك متى سينتهي"، مؤكداً بأن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في القدس وسائر أنحاء فلسطين لا يمكن مواجهتها إلا من خلال استراتيجية نضالية موحدة واستعادة الوحدة الوطنية.وطالب المصري الشعب الفلسطيني لرفع صوته عاليا لمطالبة الأمناء العامين المجتمعين في القاهرة بداية الأسبوع القادم ومطالبتهم بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مرارا في القاهرة ومكة المكرمة والدوحة واسطنبول والجزائر ومطالبتهم بتغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الضيقة وبأن لا يغادروا القاهرة الا باتخاذهم إجراءات عملية وقرارات جريئة لإنهاء الانقسام الذي يعتبر بمثابة بلفور ثان نصنعه بأيدينا.