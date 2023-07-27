حماس: شعبنا لن يستسلم لعدوان الاحتلال في الأقصى وسيواجهه بقوة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن "شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يسلم الراية أمام عدوان الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى، وسيواجهون هذه الاعتداءات بكل قوة".وقال في تصريح صحفي، إن "العدو يسعى لحرب دينية بمنع المسلمين من دخول مسجدهم، ومنع المسيحين عن كنائسهم"، موضحاً أن اقتحام المستوطنين للأقصى اليوم، تؤكد مرة أخرى إعلان الاحتلال حربه الدينية على الأقصى.ولفت إلى أن الاحتلال يغلق المدن الفلسطينية ويعرقل وصول المصلين للأقصى، مقابل توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين وتسهيلها.وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال عدوان سافر، واستمراراً لمخططاته باستهداف القدس والأقصى، عبر التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، منوهاً إلى أن شعبنا الذي صمد على مدار أكثر من 50 عاماً، وتحدى المحتل، لن يعطي أي فرصة للاستيلاء على القدس والمقدسات.