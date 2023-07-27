النضال الشعبي تُعرب عن تضامنها مع آل أبو قوطة

رام الله - دنيا الوطنعبرت جبهة النصال الشعبي الفلسطيني عن تضامنها الكامل مع أهالي محافظة خانيونس عامة ومع عموم آل أبو قوطة خاصة الذين فجعوا بقتل ابنهم شادي أبو قوطة، "نتيجة التصرف غير المسؤول الذي قامت به أطقم بلدية خانيونس صباح اليوم الخميس".وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الاستهانة بأرواح المواطنين وتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة أمر لا يمكن علاجه عبر الاستقالات الشكلية بهدف امتصاص غضب المواطنين بل تتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومحايدة لكشف الحقائق وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة".وأشارت الجبهة إلى أن العديد من التصرفات المماثلة طغت على أعمال البلديات في قطاع غزة التي باتت مختصة بجمع الجبايات وملاحقة المواطنين رغم ظروفهم المعيشية الصعبة متناسية دورها بتقديم الخدمات لهم وهذا يتطلب الذهاب للانتخابات المحلية وانتخاب مجالس بلدية مؤهله همها الأساسي خدمة المواطنين وليس زيادة معاناتهم عبر المزيد من ممارسة الضغوط عليهم.وأكدت أن الجبهة وهي تجدد تضامنها مع آل أبو قوطة الكرام وتتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة وتعرب عن وقوفها الى جانبهم حتى تحقيق العدالة .