صباحي يبحث مع عاكف المصري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطناستقبل حمدين صباحي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي اليومالخميس السيد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في مقر حزب الكرامة المصري .وأكد صباحي خلال ترحيبه بالمفوض العام للعشائر على أن القضية الفلسطينية تحتل مركز لدى جميع مكونات المجتمع المصري وهي القضية الأولى والمركزية للشعوب العربية .وناقش صباحي والمصري الأوضاعَ الفلسطينيّة، والتحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتي تتولى فيها اكثر حكومات الاحتلال الإسرائيلى تطرفا وفاشية.وحذر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي من مخاطر استمرار حالة الانقسام الفلسطيني على المشروع الوطني الفلسطيني مشيداً بمبادرة العشائر الهادفة إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية .و ثمن المصرى الدور الهام و الأساسى للسيد حمدين صباحي على الساحتين المصرية والعربية فى اعلاء صوت الحرية والوحدة الوطنية و العربية فى مواجهة اعداء فلسطين والأمة العربية .وأكد صباحي والمصري على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية.وأكد صباحي والمصري على حيوية و مركزية الدولة المصرية الراعي الأساسي للمصالحة الفلسطينية على مدار سنوات الانقسام.وفي نهاية اللقاء قدم عاكف المصري درع العشائر والكوفية الفلسطينية لحمدين صباحي تقديراً لجهوده ودوره الوطني والقومي اتجاه القضية الفلسطينية.